HOME NEWS YOGYA

Ricuh Malam Takbiran di Mergangsan Kota Jogja, 4 Orang Dipukuli OTK

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:31 WIB
Ricuh Malam Takbiran di Mergangsan Kota Jogja, 4 Orang Dipukuli OTK
Ricuh malam takbiran (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Kericuhan terjadi saat malam takbiran di wilayah Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Jogja pada Selasa 9 April 2024 malam. Dalam kejadian itu, 4 orang peserta takbir keliling mengalami memar lantaran terkena pukulan orang tak dikenal (OTK).

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo mengatakan bahwa keempat korban yakni Trias Fajar Raharjo (22), Oki Nur Hidayat (26), Syaiful Maulana Akbar (22), dan M Wisnu Ade Saputra (25). Mereka merupakan warga Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Jogja. "Mereka satu kelompok takbir," katanya, Rabu (10/04/2024).

Sujarwo menjelaskan, awal kejadian itu bermula saat acara lomba takbir keliling berakhir sekira pukul 22.40 WIB keempat korban bersama teman-temannya istirahat di depan Hotel Brongto, Jalan Suryodiningratan. Tiba-tiba salah seorang temannya perempuan bernama Nanda mengalami sesak nafas hingga tak sadarkan diri.

"Oleh keempat korban, temannya yang pingsan itu dinaikkan ke mobil pickup untuk dibawa ke klinik terdekat. Posisinya, Trias di bangku pengemudi, Nanda di tengah dan Wisnu di pinggir kiri. Kemudian ada tiga orang lagi di duduk di bak belakang," ujarnya.

Selain mereka, ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor melaju di depan mobil dengan maksud membuka jalan. Adapun, saat kejadian itu kondisi jalan ramai penuhi orang peserta takbir keliling.

Halaman:
1 2
      
