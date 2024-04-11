Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Khotbah Idul Fitri, Khamenei Bersumpah Balas Serangan Israel Usai Serangan Konsulat Iran di Suriah

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:03 WIB
Khotbah Idul Fitri, Khamenei Bersumpah Balas Serangan Israel Usai Serangan Konsulat Iran di Suriah
Khamenei bersumpah balas serangan Israel usai serangan konsulat Iran di Suriah (Foto: AFP)
A
A
A

IRAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu (10/4/2024), menegaskan kembali janjinya untuk membalas Israel atas serangan terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah.

Khamenei menyampaikan pernyataan tersebut saat khotbah salat Idul Fitri yang merayakan akhir bulan suci Ramadhan. Dalam khotbah itu, Khamenei mengatakan bahwa serangan terhadap konsulatnya berarti serangan terhadap wilayah Iran.

“Ketika mereka menyerang wilayah konsulat kami, mereka seperti menyerang wilayah kami,” kata Khamenei, dalam sambutannya yang disiarkan oleh TV pemerintah Iran.

“Rezim jahat harus dihukum, dan mereka akan dihukum,” lanjutnya.

Ayatollah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mereka akan membalas.

Khamenei juga mengkritik Barat, khususnya AS dan Inggris, karena mendukung Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

“Diharapkan mereka akan mencegah Israel dalam bencana ini. Mereka tidak. Mereka tidak memenuhi tugasnya, pemerintah Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Israel Katz pada Rabu (10/4/2024) mengancam bahwa pasukan negaranya akan menyerang Iran secara langsung jika Republik Islam melancarkan serangan balasan dari wilayahnya terhadap Israel.

Komentarnya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang bersaing menyusul pembunuhan jenderal Iran dalam ledakan di konsulat Iran di Suriah awal bulan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement