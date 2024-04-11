Khotbah Idul Fitri, Khamenei Bersumpah Balas Serangan Israel Usai Serangan Konsulat Iran di Suriah

Khamenei bersumpah balas serangan Israel usai serangan konsulat Iran di Suriah (Foto: AFP)

IRAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu (10/4/2024), menegaskan kembali janjinya untuk membalas Israel atas serangan terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah.

Khamenei menyampaikan pernyataan tersebut saat khotbah salat Idul Fitri yang merayakan akhir bulan suci Ramadhan. Dalam khotbah itu, Khamenei mengatakan bahwa serangan terhadap konsulatnya berarti serangan terhadap wilayah Iran.

“Ketika mereka menyerang wilayah konsulat kami, mereka seperti menyerang wilayah kami,” kata Khamenei, dalam sambutannya yang disiarkan oleh TV pemerintah Iran.

“Rezim jahat harus dihukum, dan mereka akan dihukum,” lanjutnya.

Ayatollah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mereka akan membalas.

Khamenei juga mengkritik Barat, khususnya AS dan Inggris, karena mendukung Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

“Diharapkan mereka akan mencegah Israel dalam bencana ini. Mereka tidak. Mereka tidak memenuhi tugasnya, pemerintah Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Israel Katz pada Rabu (10/4/2024) mengancam bahwa pasukan negaranya akan menyerang Iran secara langsung jika Republik Islam melancarkan serangan balasan dari wilayahnya terhadap Israel.

Komentarnya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang bersaing menyusul pembunuhan jenderal Iran dalam ledakan di konsulat Iran di Suriah awal bulan ini.