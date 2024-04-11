Kisah Heroik Kopassus,14 Kali Terjun Bebas Hingga Bertahan Hidup dengan Minum Air Bekas Kuda

JAKARTA - Kisah heroik Kopassus, 14 kali terjun bebas hingga bertahan hidup dengan minum air bekas kuda. Adapun sosoknya bernama Mardi Rambo yang menceritakan pengalamannya sebagai Kopassus.

Namun, kisah paling diingatnya dan berkesan saat ditugaskan di Bosnia.Tugasnya ini berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia.Salah satunya bertahan hidup dengan minum air bekas.

Berikut kisah heroik Kopassus, 14 kali terjun bebas hingga bertahan hidup dengan minum air bekas kuda:

Prajurit yang memiliki kemampuan zeni demolisi ini dijuluki sebagai Mardi Rambo karena 14 kali diturunkan ke medan operasi. Rekor yang sangat luar biasa karena biasanya prajurit Kopassus paling hanya empat kali bertugas di daerah operasi.

Sueeneeeeng sekali ke Bosnia. Pesawat itu take off kemudian landing. Ternyata landing itu wuenaaakk sekali, ucap Mardi Rambo melalui buku berjudul Kopassus untuk Indonesia.

Sementara itu, Kopassus atau Komando Pasukan Khusus merupakan pasukan elite milik TNI Angkatan Darat (AD) yang didirikan pada 16 April 1952.

Dikenal pula dengan nama Korp Baret Merah, prajurit Kopassus memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pasukan elit lainnya di tubuh TNI.

Prajurit Kopassus memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik dan sudah tidak perlu diragukan.