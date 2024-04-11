Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pindahkan 11 Korban Kecelakaan Tol Japek ke RS Polri, Polisi: Satu Jenazah Dibawa Keluarga

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |01:00 WIB
Pindahkan 11 Korban Kecelakaan Tol Japek ke RS Polri, Polisi: Satu Jenazah Dibawa Keluarga
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasad 11 korban kecelakaan maut Km 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Betul, dari 12 jenazah korban laka lantas, 11 jenazah sudah dipindahkan ke RS Polri dan yang satu sudah dibawa pihak keluarga," kata Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Kusmayadi, Rabu (10/4/2024).

Pemindahan dilakukan siang ini sekira pukul 12.00 WIB untuk mempercepat proses identifikasi jasad yang hingga kini belum diketahui identitasnya itu. Sementara itu, Kepala RS Polri, Brigadir Jenderal Polisi Hariyanto pun membenarkan hal tersebut. Hingga kini proses identifikasi masih dilakukan pihaknya.

"Kami menerima 13 body bag yang berisi 11 body dan dua body part. Sesuai laporan awal 12 korban laka lantas dan sudah satu teridentifikasi dari gigi atau odontologi. Sambil menunggu pemeriksaan DNA yang lagi diperiksa, semua dilakukan guna memberikan kemudahan layanan bagi keluarga korban," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, satu korban kecelakaan maut KM 58 Tol Jakarta-Cikampek teridentifikasi. Yang pertama teridentifikasi adalah jasad atas nama Najwa Ghefira, perempuan 22 tahun.

“Nanti akan diserahkan jenazah yang telah teridentifikasi kepada keluarga korban, oleh pihak kami dari tim DVI,” ucap Kqbid Humas Polda Jabar, Jules Abraham Abast.

(Fakhrizal Fakhri )

      
