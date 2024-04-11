Diguyur Hujan Deras, Suasana Lebaran Idul Fitri di Yogya Sepi

YOGYAKARTA - Hujan deras mengguyur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari pertama lebaran Idul Fitri 1445 H.

Hujan mengguyur deras pada Rabu sore hari hingga petang (10/4/2024).

Di kawasan alun-alun utara atau alun-alun lor Yogyakarta, hujan membuat suasana alun-alun yang biasanya ramai, berubah sepi.

Sejumlah becak wisata terparkir di pojok benteng alun-alun. Entah ke mana, para pengayuhnya tidak terlihat batang hidungnya.

Begitu juga dengan bendi atau dokar wisata. Satu dua tampak berlalu lalang mengitari alun-alun tanpa mengangkut penumpang.

Alun-alun Utara Yogyakarta yang biasanya selalu dipadati pengunjung, Rabu ini (10/4/2024), berubah sepi.

Di dekat pintu masuk benteng keraton terlihat rombongan turis asing yang sedang berteduh menghindari hujan deras.

"Pada mudik semua. Yogya jadi sepi," tutur salah seorang pedagang kudapan di alun-alun utara Yogyakarta.