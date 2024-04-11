Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Diguyur Hujan Deras, Suasana Lebaran Idul Fitri di Yogya Sepi

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |02:00 WIB
Diguyur Hujan Deras, Suasana Lebaran Idul Fitri di Yogya Sepi
Hujan di Yogyakarta saat lebaran (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Hujan deras mengguyur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari pertama lebaran Idul Fitri 1445 H.

Hujan mengguyur deras pada Rabu sore hari hingga petang (10/4/2024).

Di kawasan alun-alun utara atau alun-alun lor Yogyakarta, hujan membuat suasana alun-alun yang biasanya ramai, berubah sepi.

Sejumlah becak wisata terparkir di pojok benteng alun-alun. Entah ke mana, para pengayuhnya tidak terlihat batang hidungnya.

Begitu juga dengan bendi atau dokar wisata. Satu dua tampak berlalu lalang mengitari alun-alun tanpa mengangkut penumpang.

Alun-alun Utara Yogyakarta yang biasanya selalu dipadati pengunjung, Rabu ini (10/4/2024), berubah sepi.

Di dekat pintu masuk benteng keraton terlihat rombongan turis asing yang sedang berteduh menghindari hujan deras.

"Pada mudik semua. Yogya jadi sepi," tutur salah seorang pedagang kudapan di alun-alun utara Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement