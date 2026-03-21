Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KPK Gelar Sholat Idul Fitri hingga Layanan Kunjungan Keluarga untuk Tahanan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |01:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sholat Idul Fitri 1447 H untuk tahanan pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sholat id akan dilaksanakan di Masjid Gedung Merah Putih KPK.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan layanan ini dibuka guna memastikan para tahanan memiliki ruang untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai integritas.

"Dalam rangka momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 H/ 2026 M, Rutan KPK membuka layanan khusus bagi para tahanan. Bertepatan dengan 1 Syawal 1447 H, KPK akan menggelar Sholat Idul Fitri, yang akan dimulai sekitar pukul 06.30-08.00 WIB di Masjid gedung KPK Merah Putih," ujar Budi, Jumat (20/3/2026).

Selain sholat Idul Fitri, KPK juga akan membuka layanan penerimaan pengantaran makanan untuk para tahanan. Layanan selanjutnya, para tahanan juga akan dipersilakan untuk menerima kunjungan tatap muka dengan keluarganya.

"KPK akan membuka layanan penerimaan hantaran makanan bagi para tahanan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Tidak hanya itu, KPK juga memberi kesempatan kepada para tahanan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan keluarga dan kerabatnya pada pukul 10.00-13.00 WIB," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Idul Fitri KPK lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208091/viral-oh6H_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208003/pemerintah-MvPX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207960/hilal-mN5Y_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206088/lebaran-onuQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204224/kereta-EN5J_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203169/viral-MTkY_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement