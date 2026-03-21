KPK Gelar Sholat Idul Fitri hingga Layanan Kunjungan Keluarga untuk Tahanan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sholat Idul Fitri 1447 H untuk tahanan pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sholat id akan dilaksanakan di Masjid Gedung Merah Putih KPK.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan layanan ini dibuka guna memastikan para tahanan memiliki ruang untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai integritas.

"Dalam rangka momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 H/ 2026 M, Rutan KPK membuka layanan khusus bagi para tahanan. Bertepatan dengan 1 Syawal 1447 H, KPK akan menggelar Sholat Idul Fitri, yang akan dimulai sekitar pukul 06.30-08.00 WIB di Masjid gedung KPK Merah Putih," ujar Budi, Jumat (20/3/2026).

Selain sholat Idul Fitri, KPK juga akan membuka layanan penerimaan pengantaran makanan untuk para tahanan. Layanan selanjutnya, para tahanan juga akan dipersilakan untuk menerima kunjungan tatap muka dengan keluarganya.

"KPK akan membuka layanan penerimaan hantaran makanan bagi para tahanan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Tidak hanya itu, KPK juga memberi kesempatan kepada para tahanan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan keluarga dan kerabatnya pada pukul 10.00-13.00 WIB," bebernya.