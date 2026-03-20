Malam Takbiran Diguyur Hujan Deras, Deretan Bedug di Bundaran HI Tak Jadi Ditabuh

Malam Takbiran Diguyur Hujan Deras, Deretan Bedug di Bundaran HI Tak Jadi Ditabuh

JAKARTA — Hujan deras mengguyur kawasan Bundaran HI Jakarta saat perayaan malam takbiran, Jumat (20/3/2026) malam.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar malam bebas kendaraan atau car free night di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Sudirman dalam rangka menyambut malam takbiran.

Pantauan Okezone, hujan yang turun disertai angin cukup kencang membuat pejalan kaki dan pengunjung berlarian mencari tempat berteduh.

Mereka tampak berjubel di pinggir trotoar, pos pantau Polsek Menteng, hingga lapak pedagang di sekitar lokasi.

"Harapannya ya cepat mereda, ini udah persiapan soalnya mau nabuh juga kan. Tapi ini masih ramai kok penontonnya pada nungguin pasti. Nggak afdol Lebaran nggak ada takbiran," ungkap Khodir (45) dari Jakarta Utara.

Sementara deretan bedug yang sebelumnya telah berjajar rapi di pinggir jalan pun ditinggalkan dan tidak ditabuh akibat cuaca yang tidak bersahabat.

Pengeras suara yang digunakan untuk menyuarakan lantunan takbir juga tidak bisa digunakan lantaran guyuran air hujan.