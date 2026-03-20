Catat! Ini 10 Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Diterapkan saat Malam Takbiran di Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:00 WIB
Catat! Ini 10 Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Diterapkan saat Malam Takbiran di Jakarta
Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Diterapkan saat Malam Takbiran di Jakarta
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Jumat (20/3/2026). Dua kegiatan tersebut adalah Jakarta Bedug Kolosal dan Pawai Kendaraan Hias & Pawai Obor Elektrik.

Kegiatan yang digelar di Jalan M.H Thamrin itu akan berlangsung pada pukul 20.00-22.00 WIB. Untuk menunjang kegiatan tersebut 10 rute ruas jalan akan dilakukan pengalihan.

Dikutip dari laman Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta pengalihan arus lalu lintas akan dimulai pukul 20.00 WIB. Pengalihan rute di antaranya:

1. Arus lalu lintas dari Utara (Harmoni) ke Selatan (Semanggi) dialihkan melalui Jalan Hayam Wuruk – Jalan Ir. H. Juanda – putar balik menuju Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Cideng Timur – Jalan Mas Mansyur – Jalan Prof. DR. Satrio – Jalan Jenderal Sudirman – dst.

•Atau melalui Jalan Medan Merdeka Barat – putar balik di depan Gedung Kementerian Perhubungan RI – Jalan Abdul Muis – Jalan H. Fachrudin – Jalan Cideng Timur – Jalan K.H. Mas Mansyur – Jalan Prof. DR. Satrio – putar balik menuju Jalan Jenderal Sudirman – dst.

•Atau melalui Jalan Medan Merdeka Barat – putar balik di depan Gedung Kementerian Perhubungan RI – Jalan Abdul Muis – Jalan H. Fachrudin – Jalan Cideng Timur – Jalan K.H. Mas Mansyur – Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo – Jalan Galunggung – putar balik menuju Jalan Jenderal Sudirman – dst.

•Atau melalui Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan M.I Ridwan Rais ke arah Rasuna Said – dst.

2. Arus lalu lintas dari Selatan (Semanggi) ke Utara (Harmoni) dialihkan melalui Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur 2 – Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo – Jalan K.H. Mas Mansyur – Jalan Cideng Barat – Jalan Suryopranoto – Jalan Gajah Mada – dst.

•Atau melalui Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Prof. DR. Satrio – Jalan K.H Mas Mansyur – dst.

3. Arus lalu lintas dari Timur (Gondangdia) ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Taman Cut Mutia – Jalan Menteng Raya – Jalan M.I Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara – Jalan Abdul Muis – Jalan Fachrudin – Jalan Mas Mansyur – dst.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207960/hilal-mN5Y_large.jpg
Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura Kompak Tetapkan Lebaran Jatuh pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206088/lebaran-onuQ_large.jpg
BRIN Prediksi Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204224/kereta-EN5J_large.jpg
1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203169/viral-MTkY_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca saat Lebaran 2026: Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
