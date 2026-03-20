HOME NEWS NASIONAL

Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura Kompak Tetapkan Lebaran Jatuh pada 21 Maret 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |08:28 WIB
Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura Kompak Tetapkan Lebaran Jatuh pada 21 Maret 2026
Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura Kompak Tetapkan Lebaran Jatuh pada 21 Maret 2026 (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Negara anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) kompak menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026. 

1. Lebaran 21 Maret 2026

“Negara-negara MABIMS, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, secara umum menetapkan Idul Fitri 1447 H jatuh pada tanggal yang sama, yaitu Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, kesamaan penetapan dipengaruhi penggunaan kriteria visibilitas hilal yang sama, yaitu kriteria MABIMS dengan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menurut Abu Rokhmad, data hisab yang dipaparkan dalam seminar posisi hilal menunjukkan, pada 29 Ramadhan 1447 H, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).

Ia menambahkan, meskipun sebagian wilayah telah memenuhi parameter tinggi hilal, secara keseluruhan kriteria visibilitas belum terpenuhi karena elongasi masih di bawah batas minimal. Dengan kondisi tersebut, secara astronomis hilal tidak memungkinkan untuk dirukyat. 

Hal ini terkonfirmasi dengan hasil rukyat yang melaporkan tidak melihat hilal di semua titik  pemantauan. Hasil hisab dan rukyat ini menjadi dasar penetapan awal Syawal dengan nenyempurnakan Ramadhan menjadi 30 hari (istikmal)

“Karena hilal tidak memenuhi kriteria visibilitas dan tidak berhasil dirukyat, penetapan awal Syawal dilakukan dengan istikmal, sehingga jatuh pada 21 Maret 2026,” ujarnya.

Abu Rokhmad menegaskan, hasil rukyat di masing-masing negara juga memperkuat keputusan tersebut karena hilal tidak terlihat saat pengamatan.

 

