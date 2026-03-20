Gelar Sholat Idul Fitri, PP Muhammadiyah Dipadati Jamaah

JAKARTA - Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, memggemakan takbir Idul Fitri. Halaman parkir mulai dipadati jemaah salat Idulfitri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jamaah mulai berdatangan sejak pukul 05.30 WIB, Jumat (20/3/2026). Sejumlah jamaah baik laki-laki dan perempuan telah lebih dulu mengambil posisi di area sholat yang dipusatkan di pelataran Masjid At-Tanwir.

Mereka datang bersama pasangan maupun keluarga. Sebagian dari jamaah juga membawa sajadah. Sebagian lainnya langsung mengisi saf terdepan.

Meski masih gelap, panitia sudah menyusun barisan pembatas saf dan mengatur pengeras suara. Petugas keamanan internal juva menata alur masuk jamaah.

Sementara itu, beberapa relawan memandu peserta menuju area wudu dan akses perempuan. Sejumlah keluarga tiba beriringan, sedangkan beberapa jemaah terlihat datang sendirian sambil menunggu waktu sholat yang dijadwalkan dimulai pada pukul 06.30 WIB.