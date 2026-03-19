Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar pada hasil sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1447 Hijriah di auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

"Maka disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 Masehi," kata Menag Nasarudin dalam jumpa persnya.

Sebelumnya, Tim Rukyat Hilal Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan, 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Dengan demikian, kemungkinan Idulfitri 2026 jatuh pada esok lusa.

Hal itu diungkapkan Anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag, Cecep Nurwendaya dalam Seminar Sidang Isbat di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).