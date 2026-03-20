H-1 Lebaran 2026, Arus Lalin Lingkar Gentong Lengang dari Kendaraan Pemudik

TASIKMALAYA - Arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, terpantau normal pada H-1 Lebaran 2026 atau Jumat (20/3/2026). Kondisi ini kontras dengan dua hari belakangan, yang dipadati kendaraan pemudik. Bahkan, arus lalin macet sampai tiga kilometer.

Sejumlah titik kemacetan terpantau lengang menjelang Jumat siang ini. Mulai di Letter U Lingkar Gentong, Simpang Pamoyanan, Simpang Sukamantri hingga jalan layang Rajapolah yang mengarah ke Ciamis sampai Jawa Tengah.

Posko-posko peristirahatan mudik dan SPBU juga tak tampak kendaraan para pemudik. Padahal, pada 2-3 hari lalu, pemudik ramai untuk rehat sejenak di sejumlah tempat peristirahatan.

"Hari ini normal. Cuma 2.000 kendaraan dari dua arah (Bandung-Tasikmalaya dan yang keluar Tasikmalaya)," ucap Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan kepada Okezone, Jumat (20/3/2026).

Arus puncak mudik di Lingkar Gentong terjadi pada H-2 dan H-3. Ini dapat terlihat dari volume kendaraan yang tembus 50.000 kendaraan per hari, baik kendaraan roda dua hingga bus.

Bahkan, kepolisian setempat melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way pada dua hari belakang sebanyak empat kali, tak terkecuali pada malam hari. Rekayasa lalin tersebut dilakukan selama 30 menit setiap sesinya, dari arah Lingkar Gentong hingga Simpang Sukamantri.

(Erha Aprili Ramadhoni)

