Malam Takbiran, Bundaran HI Dikelilingi Ribuan Bedug

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara malam takbiran, menyambut Hari Raya Idulfitri di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, meskipun acara baru dimulai pukul 20.00 WIB sejumlah persiapan telah dilakukan di kawasan tersebut sejak pagi hari. Panggung utama yang dihadirkan terlihat sudah siap digunakan.

Panggung itu terlihat dihiasi ornamen kubah masjid untuk menambah nuansa islami. Adapun tulisan selamat Hari Raya Idulfitri dengan lampu LED juga terlihat menghiasi sekitar Bundaran Hotel Indonesia yang akan tampak indah ketika dihidupkan di malam hari.

Menariknya, ribuan bedug terlihat berjejeran di badan-badan jalan kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Bedug-bedug itu datang dari Pemerintah Kota administratif di DKI Jakarta.