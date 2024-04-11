Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bus Rosalia Indah Masuk Parit di Tol Weleri Tewaskan 7 Orang, Tubuh Kondektur Terjepit

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:25 WIB
Bus Rosalia Indah Masuk Parit di Tol Weleri Tewaskan 7 Orang, Tubuh Kondektur Terjepit
Kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Weleri tewaskan 7 orang. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Kondektur bus Rosalia Indah pelat nomor AD 7919 OA turut jadi korban tewas kecelakaan maut di Tol Km 370 ruas A Tol Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024) pagi sekira pukul 06.35 WIB. Tubuh kondektur bus tersebut masih terjepit dalam dalam proses evakuasi.

 BACA JUGA:

Adapun kecelakaan tersebut menewaskan tujuh orang., salah satunya kondektur yang masih terjepit. Adapun jumlah total korban 34 orang dengan kondisi 15 luka ringan dan 12 orang lainnya berhasil selamat. Korban meninggal dibawa ke RSI Weleri.

BACA JUGA:

Kecelakaan Bus di Jalan Tol Japek, Lalu Lintas Macet 

Pengakuan pengemudi, bus bergerak dari arah barat ke timur di lajur kiri. Sesampainya di KM 370 + 200 jalur A pengemudi mengantuk sehingga bus keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter.

(Qur'anul Hidayat)

      
