Kondektur Bus Rosalia Indah Tewas Terjepit saat Kecelakaan di Tol Kendal

SEMARANG - Kecelakaan tunggal PO Bus Rosalia Indah bernomor polisi AD 7019 OA terjadi di ruas jalan tol Batang-Semarang tepatnya di KM 370 A, Kamis (11/4/2024). Insiden itu menyebabkan tujuh orang tewas termasuk kondektur bus yang meninggal dunia terjepit.

“Korban tujuh orang meninggal dunia, satu terjepit yaitu kondektur,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Satake Bayu, Kamis (11/4/2024).

Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pukul 06.35 WIB, saat itu bus melaju menuju Semarang dari arah Jakarta. Bus tiba-tiba keluar jalur hingga berujung masuk ke parit.

“Pengemudi mengantuk sehingga bus keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter,” kata dia.

Selain merenggut nyawa tujuh orang, 15 penumpang lainnya juga mengalami luka-luka. Polisi menyebut telah menahan sopir atas peristiwa ini.

Adapun jenazah yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri. Polisi masih mendalami kasus ini.

