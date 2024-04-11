Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kondektur Bus Rosalia Indah Tewas Terjepit saat Kecelakaan di Tol Kendal

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:25 WIB
Kondektur Bus Rosalia Indah Tewas Terjepit saat Kecelakaan di Tol Kendal
Kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Weleri tewaskan 7 orang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SEMARANG - Kecelakaan tunggal PO Bus Rosalia Indah bernomor polisi AD 7019 OA terjadi di ruas jalan tol Batang-Semarang tepatnya di KM 370 A, Kamis (11/4/2024). Insiden itu menyebabkan tujuh orang tewas termasuk kondektur bus yang meninggal dunia terjepit.

“Korban tujuh orang meninggal dunia, satu terjepit yaitu kondektur,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Satake Bayu, Kamis (11/4/2024). 

Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pukul 06.35 WIB, saat itu bus melaju menuju Semarang dari arah Jakarta. Bus tiba-tiba keluar jalur hingga berujung masuk ke parit.

“Pengemudi mengantuk sehingga bus keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter,” kata dia. 

Selain merenggut nyawa tujuh orang, 15 penumpang lainnya juga mengalami luka-luka. Polisi menyebut telah menahan sopir atas peristiwa ini.

Adapun jenazah yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri. Polisi masih mendalami kasus ini.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement