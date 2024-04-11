Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Manajemen PO Angkat Bicara

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:01 WIB
Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Manajemen PO Angkat Bicara
Bus Rosalia Indah kecelakaan tewaskan 7 orang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

SEMARANG - Manajemen PO Rosalia Indah angkat bicara terkait kecelakaan bus yang menewaskan 7 orang penumpang, Kamis (11/4/2024). Diketahui bus dengan nomor polisi AD 7019 QA mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol KM 370 Kabupaten Kendal.

“Bus membawa 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektur, total 34 orang (di dalam bus),” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.

Terpisah, Marketing Assistant Manager Rosalia Indah, Yovie Aganovic mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus dalam melakukan penanganan di lapangan.

“Bisa ditunggu, nanti kami berikan statement resmi agar kami bisa fokus penanganan di lapangan dahulu, “ ujarnya kepada iNews.

Manajemen belum berkomentar perihal kemungkinan santunan yang diberikan kepada keluarga korban, maupun sanksi bagi sopir yang membawa armada tersebut.

Sebelumnya insiden kecelakaan bus Rosalia Indah terjadi sekira pukul 06.35 WIB. Bus melaju dari barat ke timur alias dari arah Jakarta di lajur kiri.

Sesampainya di lokasi yakni KM 370+200 jalur A pengemudi diduga mengantuk sehingga bus tersebut keluar jalan.

Halaman:
1 2
      
