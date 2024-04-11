Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

H+1 Lebaran, Tol Cipali Km 102 Terpantau Ramai Lancar Sore Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |17:00 WIB
H+1 Lebaran, Tol Cipali Km 102 Terpantau Ramai Lancar Sore Ini
Tol Cipali (Foto: Cikal Bintang)
SUBANG - Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tepatnya di Kilometer (Km) 102, Subang, Jawa Barat terpantau ramai lancar sore ini, Kamis (11/4/2024). Pengguna jalan terlihat memacu kendaraan dengan kecepatan normal.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) sekira pukul 16.15 WIB, tidak terjadi kepadatan di Km 102 Tol Cipali. Dua jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun sebaliknya terlihat ramai lancar.

Dua jalur itu didominasi oleh mobil pribadi dan bus yang melintas. Sementara, kondisi cuaca cerah berawan meskipun sempat terlihat awan mendung. 

Walaupun demikian, antrean kendaraan terlihat mengular di pintu masuk Rest Area Km 102 A. Para pengunjung memilih istirahat untuk mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan.

Kondisi ini terjadi satu hari setelah lebaran Idul Fitri 1445H yang jatuh pada Rabu 10 April 2024 kemarin. Meski begitu, sejumlah orang masih memilih untuk mudik ke kampung halaman setelah lebaran.

Salah satunya adalah Ilham, pemudik asal Bekasi yang ingin bepergian ke Cirebon. Dia mengaku, memilih pergi setelah lebaran untuk menghindari kemacetan. 

"Karena kalau hari pertama mungkin lebih macet lagi. Mungkin hari kedua atau ketiga sudah berkurang volume kendaraannya, jadi mikirnya hari kedua. Terus hari pertama kumpul sama keluarga yang di jabodetabek," tutur Ilham saat ditemui MPI, Kamis (11/4/2024).

Halaman:
1 2
      
