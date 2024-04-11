Gudang Limbah Beracun di Bandung Kebakaran, 3 Truk Ikut Ludes Dilalap Api

BANDUNG - Kebakaran hebat terjadi gudang limbah pabrik Fengtay di Batu Karut, Arjasari, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4/2024) pagi. Tiga unit truk ludes diamuk si jago merah.

Api berawal percikan api, kemudian membesar dan dengan cepatnya menjilat kompleks gudang cukup besar. Sebanyak delapan unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan.

Petugas Damkar Kabupaten Bandung, Didin mengakui sulitnya memadamkan api karena gudang terdapat bahan berbahaya beracun B3.

Kebakaran membuat warga resah karena berdekatan dengan perkampugan warga.

(Arief Setyadi )