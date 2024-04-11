Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gudang Limbah Beracun di Bandung Kebakaran, 3 Truk Ikut Ludes Dilalap Api

Saufat Endrawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:43 WIB
Gudang Limbah Beracun di Bandung Kebakaran, 3 Truk Ikut Ludes Dilalap Api
Kebakaran gudang limbah di Bandung (Foto: Saufat Endrawan)
A
A
A

BANDUNG - Kebakaran hebat terjadi gudang limbah pabrik Fengtay di Batu Karut, Arjasari, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4/2024) pagi. Tiga unit truk ludes diamuk si jago merah.

Api berawal percikan api, kemudian membesar dan dengan cepatnya menjilat kompleks gudang cukup besar. Sebanyak delapan unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan.

Petugas Damkar Kabupaten Bandung, Didin mengakui sulitnya memadamkan api karena gudang terdapat bahan berbahaya beracun B3.

Kebakaran membuat warga resah karena berdekatan dengan perkampugan warga.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement