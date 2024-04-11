Polisi Berhasil Identifikasi 7 Korban Tewas Kecelakaan Bus Rosalia, Berikut Inisialnya

KENDAL - Polisi berhasil mengidentifikasi semua korban kecelakaan bus PO Rosalia Indah di Tol KM 370 Batang Semaarang Jalur A. Diketahui, dalam insiden tersebut merenggut tujuh nyawa dan dua di antaranya balita berusia tiga dan satu tahun.

Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo pun menyebutkan inisial dari para korban tersebut.

"Kami sampaikan bahwa satu orang berinisial S laki-laki, kemudian AR Laki-laki, MM ini laki-laki dewasa, SDZ ini adalah perempuan anak-anak, kemudian satu korban selanjutnya yang kelima adalah berinisial M perempuan, selanjutnya inisial Z ini adalah anak-anak, dan yang terakhir adalah inisial T," kata Cahyo saat ditemui di RSI Weleri, Kendal, Kamis (11/4/2024).

Namun, Cahyo enggan memberikan keterangan lebih lanjut perihal identitas para korban itu.

Korban Meninggal karena Terlempar dan Terjepit

Dirlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Sonny Irawan menyatakan, korban meninggal dunia dari kecelakaan bus di Tol KM 370 Batang-Semarang disebabkan karena terlempar dan terjepit.

Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers kecelakaan di KM 370 yang juga dihadiri Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan di RSI Weleri, Kendal.

"Sebagian besar penumpang itu yang meninggal dunia ada yang terlempar dan dua yang terjepit," kata Sonny.

Balita 3 Tahun dan Bayi Turut jadi Korban Kecelakaan Tol KM 370

Polisi mengungkap tujuh korban meninggal dunia kecelakaan bus di Tol KM 370 terdiri dari empat perempuan dan tiga laki-laki.