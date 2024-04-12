Dear Pemudik, Waspadai Travel Gelap saat Arus Balik Lebaran 2024

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengimbau kepada para pemudik yang hendak melakukan perjalanan balik agar menggunakan jasa travel resmi.

"Jadi ini penting untuk peringatan bagi yang kalaupun terpaksa menggunakan travel tidak resmi. Tetapi kita menganjurkan agar saudara kita untuk menggunakan yang resmi seperti bus dan sebagainya," kata Budi usai menghadiri rapat koordinasi persiapan arus balik Lebaran 2024 di kantor Jasa Marga Km 70 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (11/4/2024).

Budi mengatakan, para pemudik harus dapat memastikan bahwa travel tersebut memiliki kendaraan dengan sopir yang fit, guna mengantisipasi kecelakaan selama perjalanan.

"Kita mengimbau bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang fit, cari sopir yang segar, bukan sudah 4 hari nyopir terus," ucapnya.

"Lalu pastikan bahwa jumlah dari mobil yang digunakan itu tidak perlu banyak," sambungnya.