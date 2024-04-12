Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kisah Pilu 2 Anak Korban Kecelakaan Bus Rosalia Jadi Yatim dan Piatu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |02:30 WIB
Kisah Pilu 2 Anak Korban Kecelakaan Bus Rosalia Jadi Yatim dan Piatu
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan saat member trauma healing ke anak korban kecelakaan Bus Rosalia Indah (Foto: Dok)
JAKARTA - Kecelakaan Bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Batang-Semarang membawa kisah pilu bagi dua anak korban selamat yakni Tsakip usia 9 tahun dan Sahila 17 tahun yang sudah ditinggal sang ayah terlebih dulu, kini harus menjadi yatim piatu sebab sang ibu Masirin meninggal akibat insiden itu.

Sebagai informasi, kecelakaan tunggal Bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Batang-Semarang terjadi pukul 06.35 WIB. Akibatnya, 7 korban meninggal dunia, 15 luka ringan dan 12 selamat.

Selain itu, ada salah satu anak korban selamat Hizbullah Rizky Ramadhan harus menjadi yatim setelah sang ayah yakni Aris Risky yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut. Sementara sang ibu Aniisa mengalami patah tulang yang kini sedang mendapatkan penanganan secara intensif.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan bersama Dirut PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono pun memastikan dalam mengungkap peristiwa kecelakaan tunggal ini akan menurunkan tim TAA dari Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah TKP.

Saat ini, Korlantas juga telah kunjungi korban kecelakaan KM 370 Tol Batang-Semarang di Rumah Sakit Islam (RSI) Weleri, Kendal - Jawa Tengah.

Selain itu, Kakorlantas dan Dirut PT. Jasa Raharja juga memberikan trauma healing pada Hizbullah dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan secara psikologis guna membangkitkan kembali semangat korban.

(Arief Setyadi )

      
