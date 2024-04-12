Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jalur Pantura Semarang-Demak Terpantau Ramai Lancar

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:15 WIB
Jalur Pantura Semarang-Demak Terpantau Ramai Lancar
Jalur Pantura Semarang-Demak ramai lancar (Foto: Nur Khabibi)
SEMARANG - Jalur pantura penghubung Semarang-Demak ramai lancar di H+2 Lebaran 2024/Idul Fitri 1445 H.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sepanjang jalur pantura tersebut masih didominasi kendaraan roda dua dan empat dengan plat nomor lokal.

Kendaraan yang identik dengan pemudik baik motor maupun mobil yang menggunakan bagasi ekstra juga belum memadati jalur tersebut.

Kepadatan kendaraan hanya terjadi di beberapa lampu lalu lintas atau 'lampu merah' yang terdapat di beberapa titik pada jalan tersebut.

Sementara itu, di jalan tol arus balik Lebaran 2024 bakal diterapkan mulai Sabtu 13 April 2024. Hal itu dilakukan untuk memperlancar kendaraan pemudik yang mulai kembali ke DKI Jakarta pada malam ini.

“Pelaksanaan one way nasional arus balik akan dilaksanakan tanggal 13 April 2024 (mulai) pukul 14.00 WIB dan dipusatkan di Gate Kalikangkung Semarang,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Jumat (12/4/2024).

Penerapan one way arus balik Lebaran 2024 itu, merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di KM 70 Cikampek.

