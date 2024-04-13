Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah Tembakkan 40 Roket ke Israel, Iron Dome Kewalahan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:22 WIB
Hizbullah Tembakkan 40 Roket ke Israel, Iron Dome Kewalahan
Hizbullah tembakkan 40 roket ke Israel. (Ilustrasi/Economic Times)
A
A
A

JAKARTA - Serangan roket yang diduga ditembakkan Hizbullah disebut membuat sistem pertahanan Israel Iron Dome kewalahan.

Melansir express.co.uk, Sabtu (13/4/2024), para pejabat telah memperingatkan serangan Iran akan segera terjadi.

Rudal Hizbullah putaran kedua menghantam kubah tersebut pada Jumat (12/4/2024) waktu setempat, kata sumber.

Video menunjukkan beberapa roket dari kelompok yang didukung Iran melonjak melintasi Israel utara dan menghantam kubah ketika sirene berbunyi.

Para pengamat mengatakan roket-roket tersebut tampaknya telah "membanjiri" Iron Dome karena besarnya skala serangan. Belum ada korban jiwa yang dapat dikonfirmasi.

Sementara itu, IDF menyatakan Hizbullah menembakkan 40 roket pada Jumat malam. Roket ditembakkan dari wilayah Lebanon. Beberapa rudal berhasil dicegat dan sisanya jatuh di area terbuka, kata militer Israel.

Pesawat-pesawat tempur Israel juga melakukan serangan pada hari Jumat yang menargetkan “bangunan militer” yang digunakan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan, kata IDF.

