Situasi Kian Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan Israel

JAKARTA - Situasi kian menegang antara Iran dan Israel. Hal ini terjadi usai serangan di Damaskus, Suriah, yang menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran, pada 1 April 2024.

Iran menganggap Israel bertanggung jawab atas serangan mematikan itu. Iran juga dilaporkan akan melancarkan serangan balasan.

Di sisi lain, militer Israel menyatakan siap membela negaranya dan menyerang balik jika Iran membalas serangan udara mematikan di Konsulat Iran di Suriah.

Perbandingan militer Iran dan Israel

Berdasarkan laman Global Firepower, dikutip Sabtu (13/4/2024), Iran sedikit lebih unggul berada di peringkat 14 dari 145 negara. Israel berada di urutan 17 dari 145 negara.

Secara populasi, Iran jauh lebih unggul. Iran memiliki penduduk sebanyak 87.590.873 orang. Sementara Israel hanya 9.043.387.

Iran juga lebih unggul perihal jumlah pasukan dengan 49.050.889 orang. Sementara Israel memiliki total pasukan 3.789.223 orang.

Sementara itu, personel aktif Iran sebanyak 610 ribu orang. Israel memiliki 170 ribu personel aktif.

Namun, untuk personel cadangan Israel sedikit lebih unggul. Israel memiliki 465 ribu personel cadangan. Iran memiliki 350 ribu personel cadangan.

Di sisi lain, Israel memiliki anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dengan 24.400.000.000 dollar AS. Iran memiliki anggaran 9.954.451.000 dollar AS.

Angkatan Udara

Dari sisi angkatan udara, Iran memiliki total pesawat 551 unit. Israel lebih unggul dengan 612 unit.

Iran memiliki 186 pesawat tempur, berbanding dengan Israel yang memiliki 241 pesawat tempur.

Iran juga memiliki 23 pesawat serang. Israel lebih unggul dengan 39 pesawat serang.

Sementara Iran memiliki 86 pesawat transportasi dibandingkan Israel yang hanya 12.

Namun, Israel memiliki pesawat latih lebih banyak dengan 155 unit dibandingkan Iran yang hanya 102 unit.