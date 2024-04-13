Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penyeberangan Pelabuhan Panjang-Ciwandan Mulai Beroperasi, 3 Kapal Siap Angkut Arus Balik Lebaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:20 WIB
Penyeberangan Pelabuhan Panjang-Ciwandan Mulai Beroperasi, 3 Kapal Siap Angkut Arus Balik Lebaran
Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika (Foto: MPI/Riyan)
A
A
A

LAMPUNG - Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan bahwa mulai hari ini Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung telah diaktifkan untuk mengangkut arus balik Lebaran 2024. Ada tiga kapal yang akan melayani penyeberangan ke Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten.

“Perlu saya informasikan juga bahwa sudah dioperasionalkan, diaktifkan Pelabuhan Panjang. Di mana Pelabuhan Panjang melayani akan ada 3 kapal yang melayani perjalanan dari Pelabuhan Panjang ke Ciwandan, mulai pukul 11 jadwalnya itu pukul 12.00, 14.00 kemudian 16.00,” kata Helmy kepada wartawan di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (13/4/2024).

Helmy menuturkan, Pelabuhan Panjang tersebut diperuntukkan bagi sepeda motor dan mobil roda empat.

 BACA JUGA:

“Ini diperuntukan untuk kendaraan roda dua atau motoris dan kendaraan roda empat barang yang kecil,” ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Ciwandan untuk menggunakan Pelabuhan Panjang agar tidak terjadi penumpukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement