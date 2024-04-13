Penyeberangan Pelabuhan Panjang-Ciwandan Mulai Beroperasi, 3 Kapal Siap Angkut Arus Balik Lebaran

LAMPUNG - Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan bahwa mulai hari ini Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung telah diaktifkan untuk mengangkut arus balik Lebaran 2024. Ada tiga kapal yang akan melayani penyeberangan ke Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten.

“Perlu saya informasikan juga bahwa sudah dioperasionalkan, diaktifkan Pelabuhan Panjang. Di mana Pelabuhan Panjang melayani akan ada 3 kapal yang melayani perjalanan dari Pelabuhan Panjang ke Ciwandan, mulai pukul 11 jadwalnya itu pukul 12.00, 14.00 kemudian 16.00,” kata Helmy kepada wartawan di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (13/4/2024).

Helmy menuturkan, Pelabuhan Panjang tersebut diperuntukkan bagi sepeda motor dan mobil roda empat.

“Ini diperuntukan untuk kendaraan roda dua atau motoris dan kendaraan roda empat barang yang kecil,” ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Ciwandan untuk menggunakan Pelabuhan Panjang agar tidak terjadi penumpukan.