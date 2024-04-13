Antisipasi Puncak Arus Balik, Begini Skema Rekayasa Lalin di Jalur Gentong Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Polis memprediksi puncak arus mudik lebaran 2024 akan terjadi, pada Minggu 13 April 2024, karena Senin sebagian pemudik mulai masuk kerja. jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat diprediksi akan padat arus kendaraan.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Dede Iskandar mengatakan bahwa kepadatan volume kendaraan di Jalur Gentong biasanya terjadi pada sore hingga malam, sehingga pihaknya sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas oneway.

Penerapan oneway akan diberlakukan jika wilayah Garut dianggap siap menerima lonjakan kendaraan dari Jalur Gentong. Jika tak siap maka justru akan mengakibatkan kemacetan yang panjang.

