HOME NEWS NUSANTARA

Misteri 2 WNA yang Menyusup ke Oksibil Bersama Petinggi KKB Sebby Sambom

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |10:39 WIB
Misteri 2 WNA yang Menyusup ke Oksibil Bersama Petinggi KKB Sebby Sambom
Sebby Sambom dan 2 WNA Menyusup ke Oksibil/ist
A
A
A


JAKARTA - Juru Bicara kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom terekam video menyusup masuk wilayah Papua pada awal 2024.

Petinggi KKB teroris tersebut terlihat bersama dua warga negara asing (WNA) di wilayah Oksibil, Kampung Mimin Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Belum diketahui asal negara dan identitas 2 WNA yang menyusup masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam rekaman video tersebut, Sebby Sambom bersama sejumlah anggota KKB Papua menyatakan perang dan akan menyerang aparat keamanan serta melawan NKRI. Video ini diketahui dibuat pada tanggal 9 Maret 2024.

Sejak penyusupan Sebby Sambom dan 2 WNA ke wilayah Papua, telah menyebabkan terjadinya dua insiden berdarah. Pertama pembunuhan seorang warga orang asli Papua (OAP) atas nama Timotius Kasipmabin.

Korban ditembak mati anggota OPM Kodap XXXV Bintang Timur di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (8/4/2024) pukul 21.00 WIT. Mendiang Timotius Kasipmabin merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang dan anak Kepala Suku Marcel Kasilmabin.

Halaman:
1 2
      
