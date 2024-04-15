Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Bantu Tembak Jatuh 300 Drone Iran, AS Peringatkan Tak Akan Berpartisipasi dalam Serangan Israel ke Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:02 WIB
Usai Bantu Tembak Jatuh 300 Drone Iran, AS Peringatkan Tak Akan Berpartisipasi dalam Serangan Israel ke Iran
AS tegaskan tak akan bantu Israel lakukan serangan ke Iran (Foto: Reuters)
A
A
A

IRAN Gedung Putih telah memperingatkan Israel bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan berpartisipasi dalam serangan balasan apa pun terhadap Iran.

Lebih dari 300 drone dan rudal ditembakkan ke Israel semalam, yang menurut Iran merupakan respons terhadap serangan tanggal 1 April terhadap konsulatnya di Suriah.

Pesawat dan sistem pertahanan udara Israel dan AS menembak jatuh 99% drone yang diluncurkan oleh Iran.

Para pejabat mengatakan Presiden AS Joe Biden mendesak Israel untuk mempertimbangkan tanggapannya dengan “hati-hati”.

Berbicara kepada wartawan pada Minggu (14/4/2024), seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan bahwa Biden mengatakan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk berpikir dengan sangat hati-hati dan strategis tentang bagaimana pasukannya membalas tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serangan langsung pertama yang dilakukan Iran terhadap negara tersebut.

Pejabat itu menambahkan bahwa pemerintahan Biden yakin Israel “memiliki yang terbaik” dalam masalah serangan ini, yang dimulai ketika komandan senior militer Iran terbunuh di gedung konsulat Iran di Suriah.

Sekitar 99% dari rudal, drone, dan rudal jelajah yang diluncurkan selama operasi pembalasan Iran ditembak jatuh atau dicegat, yang oleh para pejabat AS disebut sebagai tanda superioritas militer Israel atas Iran.

Pesawat dan kapal angkatan laut AS menembak jatuh puluhan proyektil Iran saat serangan itu terjadi. Sekitar 70 drone dan beberapa rudal balistik ditembak jatuh oleh pesawat dan kapal AS atau oleh pasukan pertahanan udara di Irak.

Percakapan terjadi antara Biden dan Netanyahu pada saat emosi meningkat tepat setelah serangan itu, yang mencakup sekitar 100 rudal balistik yang terbang secara bersamaan menuju Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement