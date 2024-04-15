Beda Perlakuan ke Israel, Pemimpin G7 Kutuk Serangan Iran dan Peringatkan Risiko Eskalasi di Timur Tengah

Pemimpin G7 kutuk serangan Iran dan peringatkan risiko eskalasi di Timur Tegah (Foto: Reuters)

ROMA - Para pemimpin negara-negara G7 mengutuk serangan Iran terhadap Israel dan mengatakan pada Minggu (14/4/2024) bahwa mereka akan berupaya mencegah eskalasi regional yang tidak terkendali di Timur Tengah (Timteng).

Hal ini berbanding terbalik saat Israel melakukan serangan ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. G7 sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan mengutuk Israel.

Italia, yang memegang jabatan presiden bergilir G7, telah mengadakan pertemuan para pemimpin G7 setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjanjikan tanggapan diplomatik yang terkoordinasi terhadap serangan pesawat tak berawak dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diluncurkan oleh Iran semalam.

“Dengan tindakannya, Iran telah melangkah lebih jauh menuju destabilisasi kawasan dan berisiko memicu eskalasi regional yang tidak terkendali. Hal ini harus dihindari,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Italia, dikutip Reuters.

Para pemimpin G7, yang berbicara kurang dari satu jam melalui konferensi video, menyerukan Iran untuk menahan diri.

“Dalam semangat ini, kami menuntut Iran dan proksinya menghentikan serangan mereka, dan kami siap mengambil tindakan lebih lanjut saat ini dan sebagai respons terhadap inisiatif destabilisasi lebih lanjut,” katanya.

Pernyataan G7 juga berjanji untuk berupaya “menuju gencatan senjata segera dan berkelanjutan” di Gaza setelah lebih dari enam bulan pertempuran.