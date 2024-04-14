Usai Serang Israel, Warga Iran Bertakbir dan Ramaikan Jalanan

JAKARTA - Iran menyerang pangkalan dan fasilitas militer Israel pada Sabtu, (13/4/2024) malam. Serangan Iran ini menegaskan tekad untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi.

Presiden Ikatan Pelajar Indoenesia (IPI) Iran, Restu Putra Perdana mengatakan bahwa tak ada kepanikan dari warga Iran usai pemerintahnya melakukan serangan ke Israel.

"Kegiatan masyarakat sehari-hari seperti biasa, hampir tidak ada yang berubah. Sekolah, perkantoran dan pasar masih beraktifitas seperti biasa," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (14/4/2024).

Bahkan sejak kemarin malam, kata dia, masyarakat Iran merayakan serangan balasan buntut serangan yang diluncurkan Israel terhadap Kedutaan Iran di Damaskus.

Masyarakat Iran merayakan serangan balasan ke Israel itu dengan bertakbir dan meramaikan jalan.

"Sama sekali tidak ada kepanikan dari warga Iran, mereka yakin bahwa Iran lebih kuat daripada Israel. Yang ada hanya kegembiraan karena berhasil berani memberikan perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan Israel selama ini," tuturnya.

Sebelumnya, Iran mengklaim serangan yang mereka lakukan ke Israel sebagai "Operation Truthful Promise" atau "Operasi Janji Setia". Iran dari awal sudah berjanji membalas tindakan brutal Israel yang menyerang konsulat mereka di Damaskus yang menyebabkan tujuh orang meninggal, termasuk komandan tinggi garda Iran.