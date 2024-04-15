Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pendiri Kopassus Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:30 WIB
Kisah Pendiri Kopassus Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
Letkol Slamet Riyadi/ ist
A
A
A

JAKARTA - Letkol Slamet Riyadi mendapat perintah untuk bikin “insyaf” dua kompi gerilyawan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu, pada Kamis, 23 September 1948, Slamet Riyadi dihubungi Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto yang diterima ajudannya di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah.

Slamet Riyadi diperintah untuk menemui Kolonel Gatot di Balai Kota. “Kolonel Gatot Soebroto, mengapa memanggil saya dengan sangat mendadak?” tanya Slamet Rijadi, sebagaimana termaktub di buku ‘Ignatius Slamet Rijadi: Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS’.

Apalagi kontak itu datang tak lama setelah sempat terjadi kesalahpahaman antara anak buahnya dengan Pasukan Siliwangi, hingga meletupkan adu mulut antara Komandan Brigade Siliwangi, Kolonel Sadikin dengan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman.

Sedikit menengok ke belakang soal peristiwa itu, Kolonel Sadikin sampai geram dengan tanggapan Pangsar Soedirman yang mengatakan, “Slamet Riyadi adalah anak saya!”. Dijawab Kolonel Sadikin, “Lalu saya anak siapa, Jenderal?”.

Meski peristiwa itu sedikitnya sudah clear, Slamet Riyadi masih merasa cemas ketika diharuskan bertemu Kolonel Gatot. Dia pun menitip pesan pada anak buahnya, bahwa jika pada pukul empat sore dia belum kembali ke markasnya, pasukannya diperintah mencarinya ke Balai Kota Solo.

Namun pertemuan Kolonel Gatot dengan Slamet Riyadi yang juga mempelopori berdirinya Kopassus ini bukan membahas peristiwa dengan Pasukan Siliwangi itu, melainkan soal perintah Pangsar Soedirman untuk menyelesaikan Madiun Affair atau yang kini disebut Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement