Puncak Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Ini Kata Kapolda Lampung

LAMPUNG SELATAN - Volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan signifikan pada malam H+4 lebaran 2024, Minggu (14/4/2024).

Kedatangan para pemudik di malam yang diprediksi sebagai puncak arus balik ini terjadi hampir secara berbarengan sehingga menimbulkan antrean di kantung-kantung parkir pelabuhan.

Hampir semua kantung parkir enam dermaga reguler, dan satu dermaga eksekutif dipenuhi kendaraan pemudik. Durasi waktu menunggu di kantung parkir terhitung sekitar 30 menit hingga kendaraan masuk kapal.

Berdasarkan data ASDP, peningkatan volume kendaraan pemudik ini telah terjadi sejak Jumat (12/4) hingga Minggu (14/4) pagi.

Peningkatan volume kendaraan ini mencapai lebih dari 10.000 unit. Pada Sabtu (13/4) jumlah kendaraan yang masuk area pelabuhan tercatat mencapai 28.000 unit.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika membenarkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam hari yang diprediksi menjadi puncak arus balik.

"Benar, ada peningkatan volume kendaraan yang datang ke Pelabuhan Bakauheni pada malam ini," ujar Helmy, Minggu (14/4/2024) malam.

Helmy menuturkan, jika melihat data yang tercatat pada hari sebelumnya, diperkirakan lebih dari 30.000 kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak pada Minggu malam ini.