Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Preman di Lampung Gunakan Badan Hukum untuk Lancarkan Aksi Pungli

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |19:56 WIB
Preman di Lampung Gunakan Badan Hukum untuk Lancarkan Aksi Pungli
Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika (foto: Okezone)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Kepolisian Daerah Lampung mengungkap modus pungutan liar (pungli) dengan menggunakan badan hukum, seperti PT atau CV sebagai tameng terjadi di wilayah Bandar Lampung. 

Dengan modus seperti itu, praktik pungli yang dilakukan para preman seolah kegiatan legal dan sah atas dasar kerja sama perusahaan. 

Kasus pungli bermodus badan hukum ini terungkap dalam Operasi Pekat Krakatau 2025, yang digelar Polda Lampung beserta Polres jajaran di 15 kabupaten/kota. 

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, salah satu kasus tersebut berada di wilayah Lampung Utara. 

“Dalam penindakan yang dilakukan Ditreskrimum di Lampung Utara, modusnya para pelaku pungli ini sudah menggunakan badan hukum. Sehingga saat dilakukan penindakan mereka melakukan telah berbadan hukum, ada kerja sama dengan pengusaha transportasi dan sebagainya," ujar Helmy Santika saat ekspose operasi pekat krakatau di GSG Polda Lampung, Senin (19/5/2025). 

Namun badan hukum itu hanya sebagai tameng. Hasil dari pungli di jalanan itu, kata Kapolda, ternyata tidak ada yang digunakan untuk perbaikan atau perawatan jalan atas nama perusahaan. 

“Begitu kita dalami, aliran dananya tidak ada satu sen pun yang mengalir untuk perbaikan atau perawatan jalan. Tidak ada. Sehingga ini tetap bisa dikatakan pungli. Mulai dari Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, para Kapolres telah melakukan penindakan,” ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180378//preman_pasar_ciputat_todong_pedagang-7JEi_large.jpg
Preman Pasar Ciputat Todong Golok ke Pedagang Gegara Tak Diberi Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178912//purbaya-w3jy_large.jpg
Purbaya Kejar Pajak Tak Pakai Gaya Preman: Gedor Rumah Orang Enggak Gitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178219//istri_epy_kusnandar-qX5O_large.jpg
Warung Makan Epy Kusnandar Didatangi Dua Tukang Parkir Mabuk, Polisi: Dia Cuma Minta Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178150//purbaya-hpcG_large.jpg
Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3178100//warung_epy_kusnandar_didatangi_preman-2V5Q_large.JPG
Viral Warung Epy Kusnandar di Jaksel Didatangi Preman, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169225//viral-7lsg_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Bak Bang Jago Palak Sopir Boks, Jadi Ayam Sayur Pas Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement