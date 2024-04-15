Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

One Way Lokal Diterapkan, GT Kalikangkung Terpantau Padat Merayap

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:14 WIB
One Way Lokal Diterapkan, GT Kalikangkung Terpantau Padat Merayap
GT Kalikangkung (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpabtau padat merayap pada Senin (15/4/2024) siang. Sejumlah pengendara, nampak tengah mengantre untuk masuk ke GT Kalikangkung guna melaju ke arah Jakarta.

Dari pantauan di lapangan, kepadatan kendaraan terjadi sekitar pukul 12.25 WIB. Antrean kendaraan diperkirakan mencapai 1,5 km di depan GT Kalikangkung.

Para petugas dari Jasa Marga pun turut membantu para pengguna jalan untuk membayar tarif tol. Tujuannya, agar para pengendara lekas masuk ke dalam GT Kalikangkung agar antrean dapat terurai.

