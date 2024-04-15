One Way Lokal Diterapkan, GT Kalikangkung Terpantau Padat Merayap

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpabtau padat merayap pada Senin (15/4/2024) siang. Sejumlah pengendara, nampak tengah mengantre untuk masuk ke GT Kalikangkung guna melaju ke arah Jakarta.

Dari pantauan di lapangan, kepadatan kendaraan terjadi sekitar pukul 12.25 WIB. Antrean kendaraan diperkirakan mencapai 1,5 km di depan GT Kalikangkung.

Para petugas dari Jasa Marga pun turut membantu para pengguna jalan untuk membayar tarif tol. Tujuannya, agar para pengendara lekas masuk ke dalam GT Kalikangkung agar antrean dapat terurai.