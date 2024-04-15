Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Berlakukan One Way, Arus Lalu Lintas dari Tasik ke Bandung Terpantau Ramai Lancar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |15:41 WIB
Polisi Berlakukan One Way, Arus Lalu Lintas dari Tasik ke Bandung Terpantau Ramai Lancar
A
A
A

BANDUNG - Pantauan terkini arus lalu lintas pada masa puncak arus balik Lebaran 2024 di Pos Terpadu Garut Trade Center (GTC) Limbangan pada Senin (15/4/2024) terpantau ramai lancar.

Dalam pantauannya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menyatakan, arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung pada siang ini terpantau ramai lancar.

Begitupun sebaliknya, dari arah Bandung menuju Tasikmalaya pun terpantau ramai lancar dan masih didominasi kendaraan pribadi.

“Situasi arus lalu lintas di posko GTC Limbangan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya terpantau ramai lancar dengan kecepatan rata-rata 40-60 km/jam, dari arah sebaliknya Tasik menuju Bandung terpantau ramai lancar,” ungkap Petugas Dishub Jabar, dikutip dari Instagram @dishubjabar_wil_iii, Senin (15/4/2024).

Sebelumnya, arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sempat diberlakukan sistem one way (satu arah). Pemberlakuan sistem one way oleh pihak kepolisian tersebut bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Bandung.

Seperti diketahui, arus lalu lintas di masa puncak arus balik pada Senin (15/4/2024) pagi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sempat mengalami kepadatan kendaraan. Adapun kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/525/3156773//penemuan_mayat-MCRK_large.jpg
Tragis! Usai Bacok Istri dan Mertua, Pria Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Leher Tergorok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155770//baskara_putra-bQ86_large.JPG
Baskara Putra Diprotes Terkait Isu Satanic, Feast hingga Hindia Batal Tampil di Tasikmalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155469//wakil_wali_kota_tasikmalaya_dicky_chandra-uWDe_large.JPG
Aksi Panggung Hindia Dicekal di Tasikmalaya, Dicky Candra Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155321//pemulasaran-PU3z_large.jpg
Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145396//contraflow_arah_puncak_dihentikan_one_way_ke_jakarta_diberlakukan-o9Ql_large.jpg
Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement