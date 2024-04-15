Polisi Berlakukan One Way, Arus Lalu Lintas dari Tasik ke Bandung Terpantau Ramai Lancar

BANDUNG - Pantauan terkini arus lalu lintas pada masa puncak arus balik Lebaran 2024 di Pos Terpadu Garut Trade Center (GTC) Limbangan pada Senin (15/4/2024) terpantau ramai lancar.

Dalam pantauannya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menyatakan, arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung pada siang ini terpantau ramai lancar.

Begitupun sebaliknya, dari arah Bandung menuju Tasikmalaya pun terpantau ramai lancar dan masih didominasi kendaraan pribadi.

“Situasi arus lalu lintas di posko GTC Limbangan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya terpantau ramai lancar dengan kecepatan rata-rata 40-60 km/jam, dari arah sebaliknya Tasik menuju Bandung terpantau ramai lancar,” ungkap Petugas Dishub Jabar, dikutip dari Instagram @dishubjabar_wil_iii, Senin (15/4/2024).

Sebelumnya, arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sempat diberlakukan sistem one way (satu arah). Pemberlakuan sistem one way oleh pihak kepolisian tersebut bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Bandung.

Seperti diketahui, arus lalu lintas di masa puncak arus balik pada Senin (15/4/2024) pagi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sempat mengalami kepadatan kendaraan. Adapun kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua.

(Khafid Mardiyansyah)