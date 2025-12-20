Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tak Prioritaskan One Way saat Mudik Nataru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |23:07 WIB
Polisi Tak Prioritaskan One Way saat Mudik Nataru
Polisi Buka Peluang One Way Tak Diterapkan saat Mudik Nataru (foto: Okezone)




JAKARTA – Kepolisian membuka kemungkinan tidak menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way, di jalan tol saat arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kalau untuk di jalan tol sendiri, prediksi kami tidak akan melakukan rekayasa yang terlalu ekstrem, seperti one way nasional," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Faizal kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Faizal menjelaskan, one way kemungkinan tidak diberlakukan karena prediksi pertumbuhan jumlah kendaraan pada Nataru tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya tidak sampai satu persen.

“Sehingga tadi yang disampaikan, pertumbuhan prediksi itu hanya nol sekian persen. Namun tetap kami antisipasi dengan rekayasa, karena rekayasa tersebut menggunakan traffic counting,” ujar Faizal.

Halaman:
1 2
      
