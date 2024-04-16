Humor Gus Dur : Perbedaan Dijajah Belanda, Amerika dan Inggris

PRESIDEN keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok yang humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama ini sering melontarkan guyonan yang bikin siapa saja lawan bicara atau pendengarnya tertawa. Jokes Gus Dur bukan sekadar lucu, tapi penuh makna.

Melansir dari NU Online, pada Selasa (16/4/2024). Di dalam sebuah seminar, Gus Dur mengungkapkan, bahwa Belanda bukan sebuah negara yang besar. Belanda tidak punya modal, dan tidak punya pemikir-pemikir ulung. Jadi mereka tidak memberikan apa-apa kepada kita, malah merampok kita habis-habisan.

Lain dengan India yang dijajah Inggris, atau Filipina yang dijajah Amerika. Negara-negara penjajah yang itu punya sesuatu yang diberikan kepada negara-negara yang dijajah, misalnya saja tentang sistem hukum yang lebih teratur, dan lain-lain.

“Nah, lalu ada pemikiran gila, supaya Inggris dan Amerika memberikan sesuatu kepada kita,” ucap Gus Dur.

“Bagaimana caranya?” tanya seorang teman Gus Dur. “Kita nyatakan perang melawan Inggris dan Amerika!” Gus Dur lantang.