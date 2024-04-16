Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang 6 Kecamatan di Bengkulu, 50 Ribu Jiwa Terdampak

Demon Fajri , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:39 WIB
Banjir Bandang Terjang 6 Kecamatan di Bengkulu, 50 Ribu Jiwa Terdampak
Banjir bandang di Bengkulu (Foto: Demon Fajri)
A
A
A

BENGKULU - Ribuan permukiman penduduk di 6 kecamatan, di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, diterjang banjir bandang akibat luapan aliran sungai Ketahun di daerah tersebut.

Daerah itu diterjang banjir bandang setelah dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sejak Senin 15 April 2024.

Enam kecamatan yang terendam banjir tersebut, Kecamatan Topos, Beringin Kuning, Amen, Uram Jaya, Lebong Utara , dan Kecamatan Rimbo Pengadang. Dari enam kecamatan itu masyarakat didua kecamatan terisolir. Yakni, kecamatan Beringin Kuning dan Uram Jaya. Di mana ketinggian air mencapai 1 meter.

Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu, Khristian Hermansyah mengatakan, dampak banjir bandang di Kabupaten Lebong, enamkecamatan dua kecamatan terisolir.

Warga yang terdampak banjir bandang ini, jelas Khristian, tidak kurang dari 50 jiwa dan ribuan permukiman penduduk dienam kecamatan.

"Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Warga yang terdampak sekira 50 ribu jiwa. Saat ini, tim BPBD setempat masih di lokasi. Permukiman yang terendam tidak kurang dari ribuan jiwa. Nanti kita update lagi," kata Khristian, Selasa (16/4/2024).

(Arief Setyadi )

      
