Sampan Terbalik, Petani Lansia di Flores Timur Tenggelam Sepulang Berkebun

FLORES TIMUR - Nahas menimpa Simon Koten, seorang petani renta di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pria 73 tahun tersebut tenggelam usai sampan yang ditumpanginya sepulang dari kebun terbalik.

Kepala Basarnas Maumere, Risdiyanto Ridwan mengungkapkan, korban merupakan warga Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Dia dilaporkan tenggelam di perairan dekat Pantai Rogan.

"Kronologi yang kami dapatkan dari pelapor Kapospol Lewolema Flores Timur, kalau pada pukul 12.50 Wita tanggal 16 April 2024, korban bersama anaknya hendak kembali ke rumahnya setelah berkebun seharian," ungkap Ridwan, Rabu (17/4/2024).

BACA JUGA: Pelajar di Manggarai NTT Tewas Tenggelam saat Berenang di Sungai

Saat itu, kata dia, korban dan anaknya menuju rumah dengan sampan. Namun saat akan mendekati pesisir Pantai Rogan, sampan yang mereka tumpangi itu terbalik.

Menyaksikan korban tenggelam, anaknya sempat berupaya melakukan penyelamatan. Namun, upayanya tidak berhasil. Sang anak pun memutuskan berenang menuju ke tepi pantai untuk meminta pertolongan.

"Anaknya memutuskan berenang ke tepian dan memberitahukan kepada masyarakat dan keluarga bahwa korban tenggelam," tuturnya.