Pelajar di Manggarai NTT Tewas Tenggelam saat Berenang di Sungai

RUTENG - Seorang pelajar berinisial SA (19) asal kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan tewas tenggelam saat berenang mandi di sungai. Korban yang masih duduk di bangku kelas 3 di SMA diduga tidak bisa berenang.

Kapolsek Reo, Ipda Agus Budiawan, mengatakan, pelajar tersebut diketahui tenggelam sekira pukul 14.00 Wita, saat rehat makan siang usai mengikuti panen padi bersama keluarga korban.

Peristiwa tenggelam tersebut terjadi saat korban bersama temannya Arfan menuju ke Sungai Kali Tiwu Kolang hendak berenang.

“Awalnya korban dan keluarga sementara panen padi sawah di pinggiran kali Tiwu Kolang, kemudian saat istirahat makan siang korban bersama temannya Arfan menuju Kali tiwu kolang untuk berenang mandi,” kata Agus.