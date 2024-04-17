Depresi Usai Ditinggal Istri, Pemuda di Merangin Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai

MERANGIN - Arisman (26) Warga Desa Mekarjaya Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Jambi, Rabu (17/4/2024) ditemukan tewas mengambang di sungai Muara Delang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan korban yang diduga depresi usai cerai dari istrinya dilaporkan oleh keluarganya tidak pulang sejak Minggu 14 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut keterangan keluarga, korban pamit untuk berburu hewan landak di kebunnya, namun hingga tengah malam korban tidak pulang.

Esok paginya Keluarga korban berusaha mencari namun korban juga tidak ditemukan. Akhirnya keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polsek Tabir Selatan.

Kapolsek Tabir Selatan AKP Fatkur Rohman saat dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Menurut Kapolsek korban merupakan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

"Korban ini depresi usai cerai dengan istrinya, saat itu korban pamit dengan keluarga berburu di kebun, namun hingga malam hari korban tidak juga pulang"jelas Fatkur Rohman Rabu (17/4/2024).