INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Cuaca Panas, Ular Sanca Nangkring di Atap Warung Makan

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:56 WIB
Cuaca Panas, Ular Sanca Nangkring di Atap Warung Makan
YOGYAKARTA - Seekor ular sanca sepanjang 2,5 meter ditangkap Petugas dari Damkarmat BPBD Bantul di sebuah warung makan di Jalan Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Rabu (17/04/2024). Ular tersebut terpaksa diamankan karena dianggap membahayakan warga.

Kepala Bidang Damkarmat BPBD Bantul, Irawan Kurnianto mengatakan, pada Rabu pagi, pihaknya menerima laporan dari seorang warga bernama Ibnu Aziz. Kala itu, ia mendengar suara khas ular dari kamar mandi.

“Setelah dicek ternyata ada ular sanca yang berukuran besar. Diduga muncul dari lubang saluran air pembangunan yang terhubung ke selokan,” kata Irawan.

Atas kejadian itu, Ibnu Azis pun melaporkan kejadian itu ke Damkarmat BPBD Bantul. Petugas yang mendapatkan laporan langsung bergerak dan mengevakuasi ular tersebut.

"Empat petugas bergerak dan berhasil mengamankan ular tersebut," papar Irawan.

Irawan memperkirakan faktor cuaca memengaruhi munculnya ular sanca tersebut. Selain itu, ular sanca tersebut diduga lapar dan hendak mencari mangsa hingga area perumahan.

yogyakarta Bantul ular Ular Sanca
