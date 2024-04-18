Humor Gus Dur: Menu yang Tidak Boleh Dimakan di Ciganjur

JAKARTA - Kisah lucu tentang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid masih menjadi sumber tawa bagi banyak orang. Kali ini, ceritanya terjadi saat kunjungannya ke Madiun, di mana ia bertemu dengan pelawak terkenal masa itu, Kirun.

Menurut kutipan dari Buku Fatwa dan Canda Gus Dur, mantan Presiden RI itu sering kali mendatangi Madiun untuk beradu guyon dengan Kirun. Biasanya, di tempat tersebut, Gus Dur menyukai dadar jagung sebagai hidangan favoritnya.

Tapi, pada suatu kesempatan, Kirun malah mempersiapkan hidangan yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh Gus Dur, seperti es degan, sayur bening, bahkan sop ayam tanpa tulang.

"Bagaimana kalau dimarahi Ibu Shinta karena makan ini semua?" tanya Kirun.

Namun, dengan kebijaksanaan khasnya, Gus Dur menjawab dengan tenang, "Ini kan makanan yang hanya dilarang di Ciganjur (rumah Gus Dur). Kalau di sini kan enggak," jawab Gus Dur.

Tawa pun pecah di antara mereka. Kirun bahkan menyebut Gus Dur sebagai "wali kesepuluh", menyandingkannya setelah Wali Songo, dan memberi gelar "Wali Sedasa" kepada Gus Dur.

(Arief Setyadi )