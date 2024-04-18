Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hujan Lebat dan Angin Kencang Bakal Landa DIY, Ini Penjelasan BMKG

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:24 WIB
Hujan Lebat dan Angin Kencang Bakal Landa DIY, Ini Penjelasan BMKG
A
A
A

KULONPROGO - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan adanya potensi hujan lebat yang bakal disertai petir dan angin kencang akan melanda wilayah DIY hari ini, Senin (18/4/2024). Kondisi ini akan berlangsung mulai pukul 13.41 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Dalam keterangan yang dirilis BMKG, mereka telah mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan Angin Kencang. Kondisi ini berpotensi terjadi di Kabupaten Kulon Progo meliputi Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh.

Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul meliputi Nglipar, Karangmojo, Ponjong, Semin, Ngawen, Gedangsari. Di Kabupaten Sleman meliputi Godean, Moyudan, Ngaglik, Tempel, Pakem, Cangkringan.

Kondisi ini diperkirakan bisa meluas ke wilayah Sentolo, Pengasih, Kokap, Kalibawang (Kulonprogo), Kapanewon Pandak, Pajangan, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret, Piyungan, Sewon, Kasihan, Sedayu (Bantul). Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul bisa meluas di Wonosari, Playen, Patuk, Paliyan, Semanu, Rongkop.

Untuk wilayah Sleman bisa meluar di Gamping, Minggir, Seyegan, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Sleman, Turi dan Kota Yogyakarta di Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, dan sekitarnya.

(Widi Agustian)

      
Topik Artikel :
yogyakarta DIY Kulonprogo
