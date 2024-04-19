Pelayanan Optimal Petugas Bandara Soetta Sukseskan Angkutan Lebaran 2024

Pelayanan optimal dalam memberikan rasa nyaman dan aman oleh para petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu kunci dalam menyukseskan angkutan lebaran 2024(Foto: Dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Angkutan Lebaran 2024 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berjalan dengan lancar. Pencapaian gemilang ini tak terlepas dari peran PT Angkasa Pura II yang mengelola 20 bandara di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dalam meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder. Untuk memberikan pelayanan optimal para penumpang angkutan Lebaran 2024.

Untuk diketahui, jumlah pergerakan penumpang pada arus mudik dan arus balik pada tahun ini mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, PT Angkasa Pura (AP) II mencatat pada puncak arus balik pada 15 April (H+4 Lebaran). Pergerakan penumpang di 20 bandara AP II secara kumulatif tercatat 309.477 orang.

Angka tersebut naik cukup signifikan, yakni sebesar 24 persen bila dibandingkan dengan H+4 tahun lalu yang sebesar 249.090 orang. Data Airport Operation Division PT Angkasa Pura II juga mencatat, pergerakan pesawat mencapai 2.010 penerbangan, naik 11 persen dari sebelumnya sebanyak 1.808 penerbangan.

Khusus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, jumlah penumpang pada puncak arus balik sebanyak 186.774 orang dengan pergerakan pesawat 1.153 penerbangan.

VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro mengatakan, operasional dan pelayanan pada puncak arus balik berjalan lancar. Menurutnya, aspek operasional dan pelayanan dari para petugas dapat terjaga baik, sehingga alur keberangkatan dan kedatangan penumpang pada puncak arus balik berjalan lancar.

“Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan kolaborasi serta koordinasi yang erat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2024).

Caption: Aspek operasional dan pelayanan dari para petugas bandara terjaga dengan baik, sehingga alur keberangkatan dan kedatangan penumpang pada musim angkutan Lebaran berjalan lancar. (Foto.dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Saat puncak arus balik, juga dilakukan penambahan personel pelayanan. Maskapai dan ground handling menambah personel untuk pelayanan bagasi yang menjadi titik paling penting pada arus balik.

Sehingga, proses penanganan bagasi disebut mampu berjalan baik dan lancar mulai dari penurunan bagasi dari pesawat, penanganan bagasi di make up area, hingga bagasi siap diambil penumpang di baggage claim area di dalam terminal.