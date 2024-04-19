PT Pegadaian Kembali Buka Lowongan untuk Lulusan IT

JAKARTA - Halo Sahabat! ada kabar gembira bagi para lulusan di bidang IT yang ingin menjadi bagian dari PT Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 yang tertarik bekerja sebagai entry level sampai dengan mid level officer di bidang aplikasi dan business analyst.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam menyampaikan, bagi para pencari kerja yang berminat bisa langsung mendaftarkan diri melalui website resmi Pegadaian atau scan QR Code yang tertera pada flyer resmi di media sosial Pegadaian.

BACA JUGA: Pegadaian Borong Empat Penghargaan di Ajang Digitech Award 2024

Namun perlu dicermati dan waspada dengan iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Pegadaian, karena Pegadaian tidak pernah memungut biaya apapun selama proses seleksi.

Zulfan menegaskan, informasi lowongan pekerjaan yang resmi, dapat ditemukan di website pegadaian.co.id dan media sosial resmi perusahaan, seperti instagram @pegadaian_id dan LinkedIn PT Pegadaian.

"Kami tidak pernah bosan mengingatkan seluruh pendaftar, untuk dapat cermat dan waspada terhadap iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan Pegadaian, apalagi jika ada permintaan sejumlah biaya. Pegadaian tidak pernah memungut biaya apapun untuk menjadi karyawan,” tuturnya.

Adapun posisi yang dibutuhkan diantaranya:

Officer Aplikasi Support