Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sunan Giri Bantu Panembahan Senopati Taklukkan Surabaya Tanpa Pertumpahan Darah

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |04:03 WIB
Sunan Giri Bantu Panembahan Senopati Taklukkan Surabaya Tanpa Pertumpahan Darah
Sunan Giri (Foto : Istimewa)
A
A
A

PANEMBAHAN Senopati menjadi raja pertama di Mataram yang berusaha menaklukkan Surabaya. Serangan ke Surabaya itu konon juga dipengaruhi oleh Sunan Giri sehingga Mataram, berhasil mengatasi perlawanan Surabaya tanpa pertumpahan darah.

Konon sejarah mencatat ekspansi atau perluasan dilakukan oleh tiga raja yakni Panembahan Senopati, diteruskan anaknya Hanyakrawati, dan Sultan Agung. Tapi keberhasilan Panembahan Senopati membuka asa penaklukkan wilayah Kerajaan Surabaya lainnya.

Ekspansi ke Surabaya membuat Mataram kian kuat dan disegani. Ekspansi yang dikomandoi oleh Panembahan Senopati ini sendiri dilakukan di akhir abad 16 atau sekitar 1586, sebagaimana dikisahkan dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II".

Guna melancarkan misi penaklukkan Surabaya ini, Panembahan Senopati membawa sejumlah pasukannya yang besar ke Surabaya melalui Blora kemudian istirahat di Jipang. Invasi yang dilakukan oleh Panembahan Senopati ini telah diketahui oleh adipati Surabaya.

Maka, Adipati Surabaya langsung mempersiapkan kekuatannya yang besar demi menghadapi serangan Mataram itu. Sebagai bentuk persiapan menghadapi serangan besar ini, Adipati Surabaya juga mengumpulkan seluruh bupati yang ada di bawahnya, di antaranya adalah bupati Tuban, Lamongan, Gresik, Lumajang, Kertasana, Malang, Pasuruan, Kediri, Blitar, Pringgabaya, Lasem, Madura, Sumenep, Pakacangan dan Pragunan.

Ekspansi Panembahan Senopati ke Surabaya ini juga melibatkan Sunan Giri. Dengan bantuan Sunan Giri, pertumpahan darah yang lebih hebat bisa dihindari. Surabaya kemudian tidak jadi ditaklukkan, melainkan bersedia mengakui kedaulatan Mataram. Hal ini berarti bahwa Surabaya berada di bawah kekuasaan Mataram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement