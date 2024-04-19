Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menuju Labuan Bajo, Kapal Asal Bima Hilang Kontak di Perairan Gili Motang

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:14 WIB
Menuju Labuan Bajo, Kapal Asal Bima Hilang Kontak di Perairan Gili Motang
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Kapal tak bernama asal Bima hilang kontak di Perairan Gili Motang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapal dengan dua ABK itu hendak berlayar menuju Labuan Bajo.

Dua korban masing-masing diketahui bernama Burhan dan Dimas. Keduanya merupakan warga Dusun Lewi Rumah, Desa Sanyiang, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Basarnas Maumere Supriyanto Ridwan mengatakan, kapal nahas yang mereka tumpangi tersebut sudah beberapa hari mengalami hilang kontak, terhitung sejak Rabu (16/4/2024).

 BACA JUGA:

"Kejadian tersebut berawal saat kapal tanpa nama itu pada Rabu (16/4) pukul 04.00 Wita berangkat dari Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menuju Labuan Bajo," ungkap Ridwan, Kamis (18/4/2024).

Ridwan menuturkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Pos SAR Manggarai Barat dari seorang warga bernama Suharti, hilang kontak terjadi tak lama setelah kapal mati mesin.

 BACA JUGA:

"Sekitar pukul 14.00 Wita, saat kapal memasuki perairan Gili Motang, salah satu korban menghubungi pelapor bahwa kapal mengalami mati mesin, dan tidak bisa dihubungi kembali hingga saat ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
