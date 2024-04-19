Petani Temukan Tumpukan Kerangka Manusia di Goa

TAPANULI TENGAH - Seorang petani warga Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, yakni Ama Zeni (50), menemukan tumpukan kerangka manusia di dalam goa, saat dia hendak mencari kayu bakar.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Basa Emden Banjarnahor SIK melalui Kapolsek Kolang AKP Taher Lubis mengatakan, lokasi penemuan kerangka manusia di dalam sebuah goa yang terletak di Dusun V Sibura-bura, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli Tapteng.

AKP Taher Lubis mengatakan, pihaknya menerima informasi awal dari Sekretaris Desa Tapian Nauli I, yaitu Indra Waruwu (46). Mendapat laporan tersebut, pihaknya melakukan evakuasi kerangka manusia pada Rabu 17 April 2024, sekira Pukul 14.00 WIB.

"Kerangka manusia tersebut sudah diamankan dan dibawa menggunakan kantong mayat oleh tim unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tapteng ke RSUD Pandan Tapteng, guna dilakukan autopsi oleh Dokter Forensik,"ungkap Taher Lubis kepada MPI, Kamis (18/4/2024).

BACA JUGA: 7 Orang yang Terjebak Kebakaran Toko Bingkai Diduga Sedang Istirahat

Autopsi kerangka, sebut Taher Lubis, telah dilakukan proses oleh Dokter Forensik pada Kamis 18 April 2024, Pukul 11.30 WIB.

"Identitas dan penyebab kematian, masih dilakukan pemeriksaan (autopsi) dan hasilnya menunggu tim forensik RSUD Pandan menyerahkan ke pihak Kepolisian," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)