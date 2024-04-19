Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Petani Temukan Tumpukan Kerangka Manusia di Goa

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |01:04 WIB
Petani Temukan Tumpukan Kerangka Manusia di Goa
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

TAPANULI TENGAH - Seorang petani warga Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, yakni Ama Zeni (50), menemukan tumpukan kerangka manusia di dalam goa, saat dia hendak mencari kayu bakar.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Basa Emden Banjarnahor SIK melalui Kapolsek Kolang AKP Taher Lubis mengatakan, lokasi penemuan kerangka manusia di dalam sebuah goa yang terletak di Dusun V Sibura-bura, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli Tapteng.

AKP Taher Lubis mengatakan, pihaknya menerima informasi awal dari Sekretaris Desa Tapian Nauli I, yaitu Indra Waruwu (46). Mendapat laporan tersebut, pihaknya melakukan evakuasi kerangka manusia pada Rabu 17 April 2024, sekira Pukul 14.00 WIB.

"Kerangka manusia tersebut sudah diamankan dan dibawa menggunakan kantong mayat oleh tim unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tapteng ke RSUD Pandan Tapteng, guna dilakukan autopsi oleh Dokter Forensik,"ungkap Taher Lubis kepada MPI, Kamis (18/4/2024).

Autopsi kerangka, sebut Taher Lubis, telah dilakukan proses oleh Dokter Forensik pada Kamis 18 April 2024, Pukul 11.30 WIB.

"Identitas dan penyebab kematian, masih dilakukan pemeriksaan (autopsi) dan hasilnya menunggu tim forensik RSUD Pandan menyerahkan ke pihak Kepolisian," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Goa Kerangka Kerangka Manusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126470/viral-HI1y_large.jpg
Kronologi Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang, Ditemukan Kuli Bangunan saat Gali Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126462/ilustrasi_kerangka_manusia-9JyX_large.jpg
Geger, Kerangka Manusia Ditemukan Terkubur di Tigaraksa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/525/3112465/kerangka_manusia-enP8_large.jpg
Geger, Kerangka Manusia Diduga Korban Longsor Ditemukan di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/338/3091265/kerangka_manusia-Eikh_large.jpg
Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Kosong Tambun Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/525/3025375/kerangka-manusia-ditemukan-di-kebun-kosong-bikin-geger-warga-sukabumi-U5F5i9H1Ha.jpg
Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Kosong Bikin Geger Warga Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/519/3007472/dua-hari-terakhir-2-kerangka-manusia-ditemukan-di-mojokerto-TQLcQcqk70.jpg
Dua Hari Terakhir, 2 Kerangka Manusia Ditemukan di Mojokerto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement