INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringati Hari Kartini, Festival Musik Digelar di Taiwan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:40 WIB
Peringati Hari Kartini, Festival Musik Digelar di Taiwan
Peringati Hari Kartini, Festival Musik Digelar di Taiwan. (Ilustrasi/Reuters)
JAKARTA - Dalam rangka memperingati perjuangan pahlawan Indonesia Raden Ajeng Kartini dan jadi ajang kumpul masyarakat Indonesia di Taiwan, Radio Taiwan Internasional menggelar kegiatan “Kartini Taiwan Music Festival”. Acara ini digelar di di Taipei City Mall Plaza 12, Minggu (21/4/2024), pukul 13:00-17:00.

Berkolaborasi dengan Foreign Workers Social and Care Association (FSC), acara yang digelar masih dalam hangat suasana Lebaran ini merupakan penghormatan kepada para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan khususnya kaum perempuan.

Senior Koordinator RTI, Tony Thamsir dalam keterangannya, Sabtu (20/4/2024) mengatakan, banyak perempuan Indonesia yang jauh merantau bekerja di Taiwan untuk memperbaiki masa depan dan perekonomian keluarga.

Merujuk statistik Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan MOL, pada Februari 2024 jumlah PMI di Taiwan tercatat sebanyak 277.729 orang, dan lebih dari 70% di antaranya adalah kaum perempuan. Maka tidak berlebihan rasanya kalau acara kali ini juga ditujukan sebagai apresiasi bagi para perempuan hebat ini.

Konsep Festival Musik

Kegiatan akbar ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan RTI berkolaborasi dengan FSC. Namun khusus kali ini, kegiatan digelar dengan konsep festival musik yang mengundang langsung penyanyi asal Indonesia Kiki Asiska. Selain itu banyak talenta muda Indonesia di Taiwan yang akan tampil seperti salah satu anggota Girl Band Taiwan “HUR+ Crimzon”, Grace Jonwilin, yang kini tengah melejit namanya; band Indonesia yang berbasis di Taiwan, Five Notes; UTERS Dancer, penari tarian tradisional Indonesia dari para mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia di Taiwan (UT-Taiwan); Mila Boutique, modeling club yang beranggotakan para PMI di Taiwan di bawah asuhan PMI teladan Mila Widya Sari.

